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Представлен флагманский процессор для смартфонов Snapdragon 855

Среда, 05 Декабря 2018 11:36
Представлен флагманский процессор для смартфонов Snapdragon 855 Фото из открытых источников

Qualcomm представила свою новую однокристальную систему топового уровня — чип Snapdragon 855, который должен заменить 845-й Snapdragon. Основной фишкой новой SoC является встроенный модем 5G.

 

Маркетологи Qualcomm, как видим, не стали менять принципы именования, поэтому в названии новой флагманской однокристальной системы изменилась всего одна цифра.

 

На презентации нового чипа прозвучали многообещающие заявления, согласно которым, 855-й Snapdragon в два раза быстрее в вычислениях, связанных с ИИ, чем аналогичные процессоры от конкурентов. Впрочем, никаких конкретных цифр и графиков представители компании не привели.

 

Кроме встроенного модема 5G (в его роли выступает Snapdragon X50), у нового Snapdragon'а есть аппаратная поддержка ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев, расположенных под дисплеем — соответственно, ждем появления такой фишки у большинства топовых смартфонов.

 

Представители Qualcomm отметили, что новый чип отлично показывает себя в относительно "тяжелых" мобильных играх, но опять же — никаких конкретных примеров продемонстрировано не было, т.к. презентация в основном была посвящена перспективам сетей пятого поколения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости процессор
 

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