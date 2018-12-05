Представлен флагманский процессор для смартфонов Snapdragon 855

Qualcomm представила свою новую однокристальную систему топового уровня — чип Snapdragon 855, который должен заменить 845-й Snapdragon. Основной фишкой новой SoC является встроенный модем 5G.
Маркетологи Qualcomm, как видим, не стали менять принципы именования, поэтому в названии новой флагманской однокристальной системы изменилась всего одна цифра.
На презентации нового чипа прозвучали многообещающие заявления, согласно которым, 855-й Snapdragon в два раза быстрее в вычислениях, связанных с ИИ, чем аналогичные процессоры от конкурентов. Впрочем, никаких конкретных цифр и графиков представители компании не привели.
Кроме встроенного модема 5G (в его роли выступает Snapdragon X50), у нового Snapdragon'а есть аппаратная поддержка ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев, расположенных под дисплеем — соответственно, ждем появления такой фишки у большинства топовых смартфонов.
Представители Qualcomm отметили, что новый чип отлично показывает себя в относительно "тяжелых" мобильных играх, но опять же — никаких конкретных примеров продемонстрировано не было, т.к. презентация в основном была посвящена перспективам сетей пятого поколения.
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