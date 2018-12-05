Хакеры крали деньги у владельцев iPhone с помощью фитнес-приложений

Из каталога мобильного софта App Store были удалены вредоносные приложения, похищавшие денежные средства у желающих похудеть американцев. О мошеннической схеме, создавшие которую злоумышленники стали богаче на несколько десятков тысяч долларов, сообщили эксперты компании ESET.
Вредоносными приложениями оказались сервисы для любителей фитнеса — в частности, Calories Tracker и Fitness Balance. Приложения выглядели как вполне обычные представители своего класса софта — тут и расчет индекса массы тела, и рекомендации по ежедневному уровню калорий, и напоминания о необходимости вовремя пить воду.
И все бы ничего, но приложения просили пользователя приложить палец к дактилоскопическому сканеру, а затем похищали деньги с привязанной к аккаунту Apple банковской карты. Пользователи не успевали ничего понять, а с их кредиток списывались суммы в районе ста - ста двадцати долларов.
В данный момент зловредный софт уже удален из "яблочного" каталога, однако сам по себе факт появления подобных программ в модерируемом каталоге App Store серьезно настораживает — нет никаких гарантий того, что подобные приложения не начнут плодиться как грибы после дождя.
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