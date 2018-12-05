Мобильный интернет появится на Кубе 6 декабря

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Шестого декабря на территории Кубы наконец-то заработает мобильный интернет по технологии 3G — устаревший в остальном мире стандарт связи позволит кубинцам ощутить новую степень информационной свободы.

О скором запуске мобильного интернета на Кубе сообщила накануне Таня Веласкес, вице-президент по бизнес-стратегии и технологиям кубинского государственного телекоммуникационного предприятия ETECSA (созданная в 1994 году структура, которая является монополистом на кубинском телекоммуникационном рынке).

"Наши клиенты смогут ощутить все преимущества мобильного интернета начиная с восьми утра шестого декабря 2018-го года. Для того, чтобы подключиться к 3G, нужен мобильный телефон или смартфон с поддержкой соответствующей технологии. Абоненты будут подключены к новой услуге в несколько этапов — процесс продлится до восьмого декабря", — заявила Веласкес.

Куба, как отмечают эксперты, все еще является государством с одним из самых низких уровней распространения доступа к сети. Однако стоит отметить, что в последние годы кубинские власти предприняли целый ряд мер, направленных на исправление ситуации.