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Microsoft откажется от Edge и выпустит браузер на основе Chromium

Вторник, 04 Декабря 2018 14:06
Microsoft откажется от Edge и выпустит браузер на основе Chromium Фото из открытых источников

Корпорация Microsoft намерена отказаться от развития своего браузера Edge и выпустить новую программу для интернет-серфинга, основанную на популярном движке Chromium.

 

Соответственно, разнообразия на рынке браузеров станет еще меньше, так как основная часть популярных программ создана именно на базе Chromium.

 

В Microsoft пытались "уговорить" пользователей Windows хотя бы попробовать Edge (то есть — не использовать его исключительно для того, чтобы скачать Chrome, Firefox, Opera или что-то другое), обещали пользователям разнообразные бонусы, и так далее, но все эти усилия оказались тщетными — браузеру Microsoft Edge так и не удалось стать сколько-нибудь популярным.

 

В конечном итоге боссы Microsoft решили вообще отказаться от развития своего браузера. Обидно, т.к. в проект было вложено много сил и средств, но таковы уж законы рынка.

 

На смену Edge придет новое решение, которое Microsoft постарается сделать максимально привлекательным, так что ждем каких-то интересных фишек. Предполагается, что браузер под кодовым названием Anaheim будет доступен в виде тестовой версии уже в начале следующего года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Microsoft
 

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