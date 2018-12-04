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Samsung продвигала Galaxy Note 9 в соцсетях через iPhone

Вторник, 04 Декабря 2018 12:01
Samsung продвигала Galaxy Note 9 в соцсетях через iPhone Фото из открытых источников

Компания Samsung ударила лицом в грязь, когда выяснилось, что ее официальные страницы в социальных сетях ведутся при помощи смартфонов от Apple. Впрочем, у этого факта есть довольно простое объяснение — страницы в соцсетях могут вестись сторонними рекламными компаниями, которые не особенно-то заморачиваются над подобными идеологическими вопросами.

 

Факт, порочащий честь и репутацию южнокорейского электронного гиганта, вскрылся случайно — пользователи микроблогингового сервиса Twitter обратили внимание на аккаунт Samsung Nigeria, последняя запись в котором была сделана посредством iPhone.

 

"Твиттер", если что, показывает приложение, с которого была сделана та или иная публикация, и в конкретном случае под твитом о преимуществах дисплея Samsung Galaxy Note9 было написано "via Twitter for iPhone".

 

После того, как о ситуации написали некоторые СМИ, скандальный твит был удален, однако в сети можно обнаружить массу скриншотов с ним.

 

Если учесть, что значительная часть страниц больших компаний в соцсетях ведется сторонними рекламными компаниями, то в ситуации нет абсолютно ничего странного или удивительного.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Samsung
 

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