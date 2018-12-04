Эксперты назвали самые надежные и самые опасные мессенджеры

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Эксперты компании Artezio провели масштабное исследование, в рамках которого определили самые безопасные и самые ненадежные мессенджеры. О результатах анализа сообщает "Российская газета".

"Один из главных факторов безопасности современных мессенджеров — это включенное по умолчанию end-to-end шифрование. Подразумевается, что при использовании этой технологии ключи шифрования хранятся исключительно на пользовательском устройстве. Еще один фактор — надежный алгоритм шифрования. Существуют одобренные экспертным сообществом решения, однако они используются далеко не всеми мессенджерами", — рассказывают специалисты.

Самым безопасным мессенджером была признана программа Signal, которую в свое время рекомендовал сам Эдвард Сноуден. В России этот мессенджер, как видно, не пользуется сколько-нибудь выраженной популярностью.

Зато у нас распространен Telegram от основателя "ВКонтакте" Павла Дурова. Мессенджер получил неплохую рекламу благодаря блокировке "Роскомнадзором", однако его безопасность то и дело вызывает у специалистов определенные вопросы.

Мессенджеры Viber, WhatsApp и Apple iMessage тоже далеки от идеала, если рассматривать их с позиции безопасности. Однако они все же лучше защищены, чем, например, Facebook Messenger, который точно не стоит использовать, если вам дороги ваши данные.