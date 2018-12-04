Инвалидным креслом смогут управлять при помощи мимики

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Инженеры из Бразилии объединили инвалидное кресло с 3D-камерой и системой искусственного интеллекта, и получили уникальное кресло для людей с ограниченными возможностями, управляемое при помощи мимики.

В качестве основы для своей разработки сотрудники бразильского стартапа Hoobox Robotics использовали серийное инвалидное кресло, однако по итогам модификации оно обзавелось целым набором дополнительной электроники и превратилось в нечто принципиально новое.

"Система Wheelie 7 создана на базе трехмерной камеры Intel RealSense, а для обработки видеопотока применяется пакет инструментов Intel Distribution of OpenVINO Toolkit. Система позволяет управлять инвалидным креслом при помощи мимики — кресло анализирует выражение лица своего владельца и выполняет те или иные команды", — рассказывают представители Hoobox Robotics.

На данный момент кресло с системой Wheelie 7 понимает девять команд — например, широкую улыбку, надутые щеки, высунутый язык, и так далее. Реакция кресла на то или иное выражение лица может программироваться индивидуально.

Серийное производство устройства, которое сейчас тестируется на группе добровольцев, стартует в следующем году.