Эксперты назвали 7 технологических трендов 2019 года

Эксперты норвежской телекоммуникационной компании Telenor перечислили главные технологические тренды уходящего года. Материал, посвященный результатам исследования Telenor, опубликовал канал РБК.
В этом году стала популярной технология Deepfake, позволяющая создать фейковый цифровой контент нового уровня качества. Созданные при помощи Deepfake видеоролики, на которых, например, известные политики делают какие-то несоответствующие действительности заявления — это новый инструмент глобальной информационной войны, которая продолжится в 2019 году.
Не менее важный тренд — этическое регулирование искусственного интеллекта. Пока что эта сфера только зарождается, однако уже в следующем году в разных странах мира начнут создавать рамки для ИИ-систем, которые сделают "кремниевый мозг" более прозрачным и предсказуемым.
В 2019 году по всему миру начнут появляться "островки" 5G, необходимые для тестирования нового стандарта связи перед его полномасштабным запуском.
Еще один тренд — развитие индустриального интернета вещей — эта сфера будет стремительно расти в том числе и в России.
Управляемые голосом программы прочно поселятся в разнообразных домашних устройствах — это в первую очередь "умные" колонки, которых уже довольно много на рынке.
Пользователи интернета будут уделять все больше внимания времени, которое тратится на взаимодействие с гаджетами и социальными сетями — в следующем году этот тренд будет только усиливаться.
Последний в списке, но не последний по значимости тренд — зеленые технологии. Каршеринг, доставка с использованием велосипедов, электрические машины, использование переработанного сырья — все подобные технологии будут становиться все более распространенными.
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