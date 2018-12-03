Новый Samsung Galaxy S10 с 5G во время тестов попал на видео

Фото из открытых источников

В интернете появилась новая порция слухов о грядущем флагманском смартфоне Samsung — аппарате Galaxy S10. Смартфон довольно часто упоминается в разного рода "инсайдерских утечках", вот только информация, появляющаяся в открытом доступе благодаря таким утечкам, очень противоречивая.

По словам инсайдера Ice universe, у нового флагмана "Самсунга" будет целых три модификации — Galaxy S10 Lite, просто S10, а также S10+. Все модификации будут оборудованы экранами, выполненными по технологии Samsung Infinity-O — буква "O" в данном случае символизирует отверстие под селфи-камеру, которое можно обнаружить в левом-верхнем углу девайса.

Да, эра "челок" постепенно уходит в прошлое — на смену ей приходит период "дырок" (археологи будущего наверняка будут изучать эти периоды по окаменелостям девайсов).

Но вернемся к нашим Galaxy S10 — инсайдер говорит, что отверстия для селфи-камер будут разными у разных версий смартфона. То есть, можно предположить, что у моделей попроще в отверстии расположится один модуль камеры, а у моделей подороже там притаится двойная камера (дырка, соответственно, будет больше).

Ниже можно посмотреть видео, в котором собраны основные слухи относительно Galaxy S10.