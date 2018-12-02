Дизайн Google Play подвергся значительным изменениям

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Специалисты компании Google сообщили о выпуске обновленного продукта в приложении Play от Google, которое представляет собой абсолютно свежий дизайнерский подход в "супермаркете" приложений для гаджетов, поддерживающих платформу Android.

Первые упоминания о том, что магазин приложений будет подвергнут редизайну, появились еще семь месяцев тому назад. В то же время были выложены первые снимки с рабочих столов пользователей Android, на которых явно можно рассмотреть изменения в области бокового интерфейса.

Специалисты Google сообщили, что обновленный продукт был запущен выборочно, лишь в нескольких регионах. Такие действия были предприняты для того, чтобы открыто протестировать приложение и получить как можно больше отзывов от пользователей. Большинство еще не успело обзавестись обновлениями, но компания утверждает, что оно вступит в силу уже скоро.

К слову о новинках компании. Раньше в Google сообщили, что в течение полутора-двух лет возможно будет закрыт популярный продукт Hangouts, который будет оставлен лишь для клиентов корпоративного плана.