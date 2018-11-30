Huawei просит 140 тыс рублей за новый флагманский смартфон

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Китайский производитель электроники Huawei сообщает о скором появлении в российской рознице премиального смартфона Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Девайс из флагманской серии Mate 20 будет стоить внушительные сто сорок тысяч рублей.

В отличие от обычного Huawei Mate 20, смартфон со словами Porsche Design в названии отделан тисненой кожей, которая, по заявлениям производителя, отличается износостойкостью и мягкостью одновременно. Кроме того, у премиум-версии больше памяти — как оперативной (восемь гигабайт), так и постоянной (256 или 512 гигабайт).

Тут стоит отметить, что в России пока что будет продаваться только младшая версия Porsche Design Huawei Mate 20 RS — устройство в корпусе черного цвета и с накопителем на 256 ГБ. Да-да, сто сорок тысяч рублей — это стоимость младшей версии девайса, а старшая будет стоить еще дороже (если, конечно, доберется до российского рынка). Кроме повышенного объема накопителя, старшая версия отличается вызывающе-красным цветом корпуса.

Первая партия смартфонов Porsche Design Huawei Mate 20 RS была раскуплена практически мгновенно — это говорит о том, что спрос на подобные девайсы весьма высок.