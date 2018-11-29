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Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars получил 10 ГБ ОЗУ

Четверг, 29 Ноября 2018 16:03
Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars получил 10 ГБ ОЗУ Фото из открытых источников

Компания ZTE анонсировала геймерский смартфон Nubia Red Magic Mars, у которого внутри топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845, десять гигабайт оперативной памяти и комбинированная система охлаждения.

 

Основные фишки девайса — 10 ГБ памяти LPDDRX4, а также комбинированная (воздушная и жидкостная) система охлаждения, благодаря которой смартфон не должен обжигать руки при запуске "тяжелых" игр. Плюс, Nubia Red Magic Mars оснащен удобными игровыми клавишами на корпусе, позволяющими задействовать сразу четыре пальца для управления играми.

 

Шестидюймовый дисплей устройства отображает 1080 на 2160 пикселей. Фронтальная и основная камеры — одинарные, их разрешение — 8 и 16 Мп. У смартфона есть датчик отпечатка пальца, емкий аккумулятор на 3800 миллиампер-часов, поддерживающий технологию быстрой зарядки, и звуковая система стандарта DTS 7.1.

 

Работает это чудо под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Redmagic OS 1.6. Продажи стартуют седьмого декабря — стоить смартфон будет от 388 (6/64 ГБ) до 575 (10/256 ГБ) долларов США. Есть средний вариант комплектации — 8/128 ГБ за 460 долларов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
 

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