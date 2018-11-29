"Одноклассники" запускают платформу для блогеров и свой сериал

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Популярная соцсеть "Одноклассники" представила масштабное обновление своего видеосервиса — пользователи социальной сети получили доступ к новой платформе, предназначенной для создателей контента.

Как уточняют официальные представители "Одноклассников", новая видеоплатформа ориентирована на контентмейкеров профессионального и полупрофессионального уровней.

"Творческая студия позволяет блогерам создавать эффектный и эффективный контент благодаря целому спектру мощных инструментов — создатели видеоконтента смогут дополнять свои ролики голосованиями и викторинами, а также кликабельными анонсами и другими элементами. Для того, чтобы анализировать эффективность контента, блогеры смогут использовать улучшенную статистику", — рассказывают представители ОК, отмечая, что видеораздел соцсети будет напоминать онлайн-кинотеатр, смотреть ролики в котором можно будет даже без учетной записи.

Соцсеть "Одноклассники", кроме того, планирует снять собственный комедийный сериал. Режиссером проекта с рабочим названием "Пять с плюсом" стал Сергей Сенцов, известный по сериалам "Физрук", "Французская кулинария" и "Гостиница Россия". Сюжетная линия ситкома от "Одноклассников" будет вращаться вокруг молодой пары из Москвы, которая готовится к бракосочетанию и сдает комнаты своей квартиры друзьям.