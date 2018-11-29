Viber определил самые “общительные” регионы России

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Компания Viber, одно из ведущих мировых приложений для свободного и безопасного общения, провела исследование активности пользователей в регионах России. В течение 2018 года пользователи продолжали общаться и делиться эмоциями с помощью сообщений, звонков, стикеров и GIF. Подробнее - в материале Planet Today.

Наиболее общительными оказались жители крупных городов. В топ самых “звонящих” регионов России вошли:

● Москва - 20%

● Санкт-Петербург - 12%

● Свердловская область - 9,6%

● Новосибирская область - 5%

● Волгоградская область - 3,4%

При этом рейтинг самых “пишущих” областей выглядит аналогичным образом, но с немного другим соотношением:

● Москва - 19%

● Санкт-Петербург - 11%

● Свердловская область - 9%

● Новосибирская область - 5%

● Волгоградская область - 3%

Исходя из статистики, очевидным становится факт, что жители упомянутых регионов чуть больше предпочитают звонки перепискам. Это вполне объяснимо: все звонки Viber-to-Viber бесплатны, а для звонков на телефоны абонентов, у которых не установлен Viber, существуют выгодные тарифы благодаря ViberOut.

“Мы рады обеспечивать безопасную и качественную связь всем нашим пользователям, где бы они ни находились. Возможность связаться с близкими, даже если они далеко, поделиться радостью или важной новостью - это то, ради чего мы работаем. В следующем году наших пользователей ожидают новые функции, еще больше интересного контента и возможностей для коммуникации, в том числе с ведущими ритейл-компаниями”, - отметила Яна Рожкова, директор по коммуникациям Viber.