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Новый центр Orange Cyberdefense в Марокко защитит от кибератак страны Африки

Четверг, 29 Ноября 2018 12:58
Новый центр Orange Cyberdefense в Марокко защитит от кибератак страны Африки Фото из открытых источников

На конгрессе Марокканской ассоциации ИТ-пользователей (Assises de l'Ausim 2018) в Марракеше, Orange Cyberdefense объявила об открытии в Марокко нового центра безопасности, призванного расширить международное присутствие компании. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Кибербезопасность становится главной проблемой как для бизнеса, так и для государственных структур. Организации должны соответствовать требованиям местных и международных регуляторов по усилению защиты систем и стратегической информации. Африка активно инвестирует средства в кибербезопасность – по прогнозам экспертов, к 2020 году этот рынок вырастет на 74%, с 1,33 млрд долларов в 2017 г. до 2,32 млрд долларов в 2020 г.

 

Новый центр Orange Cyberdefense в Касабланке привлечет лучших местных специалистов и будет сотрудничать с французским центром компетенций Orange в сфере кибербезопасности. Цель — сформировать к 2020 году в Марокко штат из примерно пятидесяти сотрудников. Чтобы ускорить развитие новый центр будет обучать молодых специалистов по кибербезопасности в рамках партнерских программ с ведущими инженерными вузами Франции.

 

Предлагаемые решения будут аналогичны тем, что уже предоставляются во Франции: от консультационных услуг и тестирования на проникновение угроз до защиты и наблюдения специалистами центра обеспечения кибербезопасности (CyberSOC) и команды реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере компьютерной безопасности (CERT). Эксперты в Марокко получат доступ к передовому опыту и методологии Orange Cyberdefense и будут тесно сотрудничать с марокканским подразделением Orange.

 

Кибербезопасность — стратегически важное направление деятельности группы Orange. Orange Cyberdefense представлена в двадцати странах Африки и Ближнего Востока и намерена стать ведущим игроком в сфере кибербезопасности. «Новый операционный центр позволит нам занять сильную позицию на марокканском рынке и сделает Orange Cyberdefense в Марокко центральной организацией, обеспечивающей потребности клиентов во франкоговорящих странах Африки, где уже присутствует Orange Group. Наша цель — стать лидером рынка кибербезопасности во франкоговорящих странах Африки», — заявил Мишель Ван ден Берге (Michel Van Den Berghe), генеральный директор Orange Cyberdefense.

 

С 2016 года Orange Cyberdefense объединяет все услуги Orange по обеспечению кибербезопасности для бизнеса и государственных структур. Orange Cyberdefense разрабатывает, обслуживает и управляет системами защиты, обеспечивая безопасность критически важных активов клиентов. 

 

В 2017 году компания получила прибыль в размере 275 млн евро, а ежегодный рост превысил 20%. Orange Cyberdefense — лидер рынка кибербезопасности во Франции и один из основных игроков на европейском рынке. Свыше 1300 сотрудников компании во Франции и по всему миру помогают общественным и частным организациям разрабатывать и внедрять стратегии кибербезопасности.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости кибератаки
 

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