«Яндекс» покажет беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе

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Отечественная интернет-компания "Яндекс" получила лицензию на использование беспилотных автомобилей на территории американского штата Невада. С этой лицензией, как отмечают официальные представители компании, "Яндекс" сможет продемонстрировать свои самоуправляемые машины на дорогах Лас-Вегаса в дни проведения масштабной экспозиции CES 2019.

Выставка CES 2019, если что, будет проходить в Лас-Вегасе в январе наступающего года, а "Яндекс" будет демонстрировать свои беспилотники с шестого по одиннадцатое января.

Специалисты "Яндекса", напомним, работают над технологиями для беспилотных автомобилей с конца 2016-го года. Летом 2018-го года самоуправляемый автомобиль, оборудованный технологическими решениями от "Яндекса", преодолел в автономном режиме путь из Москвы в Казань.

"Машина проехала почти восемьсот километров пути за одиннадцать часов. Режим автопилота был активен на протяжении почти всего времени поездки", — рассказывают в "Яндексе", отмечая, что за работой автопилота следил опытный водитель-испытатель, который в целях подстраховки постоянно сидел в водительском кресле.