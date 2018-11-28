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Обладатели VIP-статуса «МегаФона» теперь могут пользоваться бесплатным интернетом в роуминге

Среда, 28 Ноября 2018 13:24
Обладатели VIP-статуса «МегаФона» теперь могут пользоваться бесплатным интернетом в роуминге Фото из открытых источников

Столичный «МегаФон» продолжает радовать своих абонентов выгодными специальными предложениями. Оператор предлагает новые опции в Москве для абонентов, обладающих VIP-статусом. В список привилегий вошли бесплатные подписки на сервисы, приятные бонусы и скидки, а также мечта многих – бесплатный и безлимитный интернет в международном роуминге. Подробнее - в материале Planet Today.

 

VIP-статус – это не просто премиальное обслуживание для любого абонента «МегаФона», подключившего тариф «Включайся! Смотри+» (1000 р в месяц) или «Включайся! Премиум» (3000 р в месяц), но и специальные предложения, которые регулярно обновляются.

 

Интернет в подарок

 

Интернет без границ и мыслей о каждом «утекающем» мегабайте – не мечта, а реальность. Клиенты, обладающие VIP-статусом, могут пользоваться бесплатным и безлимитным интернетом в роуминге по всему миру. Для активации услуги, необходимо настроить автоплатеж с премиум-карты VISA и, следуя инструкции из СМС, подключить опцию «Мир онлайн Интернет 7, 14 или 28 дней бесплатно». Для владельцев карт Visa Platinum бесплатный интернет будет доступен на 7 дней, для Visa Signature – на 14 дней, а для Visa Infinite – на 28 дней. Услуга начнет действовать в роуминге, а воспользоваться ею можно в течение девяти месяцев с даты активации.

 

Бесплатные развлечения

 

Специально для тех, кто всегда хочет быть в самом сердце происходящего, следит за премьерами фильмов, выходом бестселлеров и не упускает шанса прочесть новый выпуск любимого журнала, доступны:

 

·         подписка на сервис «МегаФон Пресса», открывающая доступ к более чем 40 изданиям и 40 000 статей, позволит пользоваться сервисом бесплатно на протяжении 90 дней.

 

·         подписка на «МегаФон Книги», позволяющая абонентам 90 дней бесплатно наслаждаться произведениями любимых авторов и последними новинками от «ЛитРес».

 

Впечатляющие скидки

 

Топовые гаджеты от Apple и Samsung также станут ближе к абонентам, обладающим VIP-статусом. Ведь «МегаФон» подготовил приятные скидки и предложения на флагманы: все, что нужно – это специальный промокод, который получат только VIP-клиенты.

 

·         Скидка 10 000 рублей на смартфоны Samsung.

 

VIP-абоненты, мечтавшие приобрести Galaxy S8+ и Galaxy S9, теперь могут сэкономить при покупке 10 000 рублей. Главное – получить персональный промокод, обладать VIP-статусом и обратиться в один из салонов «МегаФона».

 

·         Скидка 10% на часы Samsung.

 

Особым абонентам, обладающим VIP-статусом, доступны не только смартфоны, но и элегантные часы от Samsung – Galaxy Watch 42mm и Galaxy Watch 46mm, которые также можно приобрести по «вкусной» скидке.

 

·         Возможность обменять свой iPhone на новый iPhone Xs со скидкой до 50%.

 

Придя в салон «МегаФона» вместе со своим старым телефоном, абоненты с VIP-статусом могут выгодно обменять его на новенький флагман. Предварительно стоимость вашего телефона оценят и предложат скидку, соразмерную получившейся сумме. Также будет учитываться дополнительный бонус от «МегаФона», увеличивающий размер любой скидки еще на 5 000 рублей.

 

«Особый статус – это возможность пользоваться настоящими VIP-привилегиями, а также – приятными бонусами и акциями, которые мы формируем специально для них: это скидки на технику, бесплатный и безлимитный интернет в роуминге. В дальнейшем мы будем предлагать новые решения, так что каждый найдет то, что будет отвечать именно его интересам», – отмечает Святослав Горбань, директор по стратегическому маркетингу компании «МегаФон».

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости роуминг
 

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