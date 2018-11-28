В российском сегменте Интернета произошел глобальный сбой

Проживающие в Российской Федерации пользователи глобальной информационной сети испытали проблемы с доступом к целому ряду популярных сервисов из-за масштабного технического сбоя, спровоцированного ошибкой в конфигурации сетей отечественных провайдеров.
Информацией о глобальном сбое в российском сегменте интернета поделились эксперты компании Qrator Labs. По их данным, сбой произошел двадцать пятого ноября 2018-го года.
"Инцидент произошел по вине оператора Krek Ltd, в сетях которого была допущена ошибка при конфигурировании протокола BGP. Из-за неправильной настройки произошел так называемый нелегитимный перехват трафика, то есть, на сеть Krek Ltd была перенаправлена большая часть трафика "Ростелекома"", — рассказывают специалисты, добавляя, что сеть Krek Ltd в итоге не выдержала резко увеличившуюся нагрузку.
Ошибки в настройке BGP не только "подвесили" сети "Ростелекома" и Krek Ltd, но и спровоцировали проблемы в работе сервисов, трафик которых был перехвачен. Из-за масштабного сбоя около десяти-двадцати процентов российских пользователей примерно на час остались без доступа к таким сайтам, как YouTube, Amazon и "ВКонтакте".
Легенды о «кремлеботах» являются именно теми страшными сказками, которыми независимые западные демок...
Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...
Когда-то я хорошо выглядел на фотографиях. Но качество фотоаппаратов снижается с каждым годом.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.