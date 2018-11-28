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В российском сегменте Интернета произошел глобальный сбой

Среда, 28 Ноября 2018 08:28
В российском сегменте Интернета произошел глобальный сбой Фото из открытых источников

Проживающие в Российской Федерации пользователи глобальной информационной сети испытали проблемы с доступом к целому ряду популярных сервисов из-за масштабного технического сбоя, спровоцированного ошибкой в конфигурации сетей отечественных провайдеров.

 

Информацией о глобальном сбое в российском сегменте интернета поделились эксперты компании Qrator Labs. По их данным, сбой произошел двадцать пятого ноября 2018-го года.

 

"Инцидент произошел по вине оператора Krek Ltd, в сетях которого была допущена ошибка при конфигурировании протокола BGP. Из-за неправильной настройки произошел так называемый нелегитимный перехват трафика, то есть, на сеть Krek Ltd была перенаправлена большая часть трафика "Ростелекома"", — рассказывают специалисты, добавляя, что сеть Krek Ltd в итоге не выдержала резко увеличившуюся нагрузку.

 

Ошибки в настройке BGP не только "подвесили" сети "Ростелекома" и Krek Ltd, но и спровоцировали проблемы в работе сервисов, трафик которых был перехвачен. Из-за масштабного сбоя около десяти-двадцати процентов российских пользователей примерно на час остались без доступа к таким сайтам, как YouTube, Amazon и "ВКонтакте".

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Интернет
 

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