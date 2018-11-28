Исследование: Искусственный интеллект уступил маркетологам

Фото из открытых источников

Опытные маркетологи принимают более эффективные решения, чем приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы, однако последние позволяют избавить рабочий процесс от рутинных действий. Такое заявление сделал накануне Денис Афанасьев, гендиректор компании Cleverdata.

"Ключевая задача ИИ на текущем этапе развития соответствующих технологий — не поиск каких-то скрытых знаний, а автоматизация. Квалифицированные эксперты превосходят ИИ в, например, прогнозировании, однако роботы, как необходимо отметить, очень динамично развиваются", — заявил Афанасьев, выступая на конференции AI Conference.

Эксперт отметил, что при внедрении ИИ нужно максимально загружать его задачами, подразумевающими автоматизацию, потому что именно в ней заключается главное преимущество "кремниевого мозга".

"ИИ не может функционировать без данных, поэтому нужно загружать его данными и внимательно изучать результат. Применение ИИ в маркетинге оправдано только в том случае, если искусственный интеллект используется для анализа больших данных, связанных, например, с разными рекламными кампаниями", — добавил Денис Афанасьев.