Компания Xiaomi вошла в Книгу рекордов Гиннесса‍

Китайский производитель электроники (и не только) Xiaomi попал в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом для этого стал вовсе не рекордный объем проданных устройств, как можно было бы предположить, а самая большая в мире световая мозаика.
Световая мозаика от Xiaomi? Серьезно? Да, вполне, однако речь идет не о каком-то серийно выпускаемом девайсе, а всего лишь о рекламной инсталляции, которую представители "Сяоми" выложили около нового офиса компании в Бангалоре (Индия).
Для того, чтобы составить грандиозную светящуюся мозаику с логотипом компании, специалистам понадобились 9690 ламп оранжевого и белого цветов, а также уйма времени. Получился, при этом, типичный "рекорд ради рекорда", то есть, особой ценности в этом достижении "Сяоми" нет.
"Необходимо отметить заслуги энтузиастов из нашего маркетингового отдела, которым удалось привлечь внимание к нашему бренду при помощи рекорда, официально подтвержденного представителями Книги рекордов Гиннесса. Это событие, как мы надеемся, будет способствовать росту продаж устройств Xiaomi", — говорят руководители индийского подразделения компании, отмечая, что в Индии, тем временем, открылся уже пятидесятый по счету магазин Mi Home.
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