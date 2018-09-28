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У первого «покупателя» нового iPhone не хватило денег

Пятница, 28 Сентября 2018 10:22
У первого «покупателя» нового iPhone не хватило денег Фото из открытых источников

Мужчина по имени Анатолий, который выложил пятьдесят тысяч рублей за первое место в очереди на покупку новых iPhone в магазине Re:Store, не приобрел вожделенный девайс, так как у него не хватило денег.

 

Анатолий, по данным Федерального агентства новостей, был, очевидно, пьян, когда оказался в центре внимания. Этим фактом, возможно, и объясняется глобальное непонимание, жертвой которого стал мужчина — он был уверен, что в пятьдесят тысяч рублей, которые он заплатил за место в очереди, уже входит стоимость "яблочного" девайса, а оказалось, что за смартфон нужно доплатить еще девяносто семь, как минимум, тысяч рублей.

 

К такому повороту судьбы Анатолий был не готов, поэтому мужчине пришлось покинуть торговый зал несолоно, как говорится, хлебавши.

 

В целом, российский старт продаж новых iPhone XS и XS Max получился каким-то вялым — очередь не впечатляет своими масштабами, перекупщики, которые стояли в ней самыми первыми, пытаются перепродать айфоны без особого успеха, и вообще — один только случай с пьяным Анатолием отлично характеризует всю картину. Эксперты говорят, что низкий интерес россиян к новым айфонам обусловлен отсутствием реальных новшеств в очередном поколении "яблочных" смартфонов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone
 
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