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Авиакомпания S7 планирует внедрить регистрацию по селфи

Четверг, 27 Сентября 2018 15:02
Авиакомпания S7 планирует внедрить регистрацию по селфи Фото из открытых источников

Авиаперевозчик S7 сообщает о скором внедрении регистрации по селфи в столичном аэропорту "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Новая технология позволит повысить скорость и удобство идентификации пассажиров на входе и на выходе.

 

О планах S7 рассказал Тупак Бастидас, глава проектов отдела инноваций авиакомпании, который пообщался с представителями прессы в кулуарах форума Europe Air Transport IT Summit - 2018.

 

"Мы запускаем пилотный проект, который на первых этапах будет работать в бизнес-залах двух российских аэропортов — "Домодедово" и "Толмачево". В рамках проекта идентификация пассажиров будет осуществляться при помощи селфи", — заявил Бастидас, отметив, что в данный момент проект находится на стадии подготовки.

 

"Бизнес-залы рассматриваются потому, что нам требуется тесное взаимодействие с инфраструктурой аэропортов, и такой уровень взаимодействия мы пока что можем получить только здесь", — заявил представитель S7.

 

Бастидас добавил, что скоро во многих российских аэропортах будут внедрены технологии идентификации багажа по RDIF-меткам. В частности, RDIF-идентификацию уже внедряет аэропорт Сочи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости селфи
 
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