Авиакомпании и аэропорты инвестируют в биометрию для улучшения пассажирского опыта

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Авиакомпании и аэропорты инвестируют в организацию безопасных и комфортных пассажирских перевозок, главная составляющая которых – биометрическая идентификация. Подробнее - в материале Planet Today.

Информацию об этом содержит опубликованное сегодня исследование компании SITA, мирового поставщика ИТ-услуг. Обзор SITA 2018 Air Transport IT Insights показывает, что биометрия становится частью развивающейся системы самообслуживания в различных аэропортах мира. В следующие три года 77% аэропортов и 71% авиакомпаний планируют вложения в крупные проекты или научно-исследовательские работы в сфере биометрической идентификации.

Барбара Далибар (Barbara Dalibard), генеральный директор SITA, комментирует: «Организация безопасных и комфортных пассажирских перевозок – необходимость для авиаотрасли. Приятно видеть, что сегодня в биометрию инвестируют и авиакомпании, и аэропорты, стремясь предоставить пассажирам безопасный электронный способ идентификации на всех этапах предполетного контроля. Мы как поставщик ИТ-услуг видим значительный положительный эффект от внедрения технологий биометрии в аэропортах, с которыми сотрудничаем.

Как показывает наше исследование, в процессе модернизации игроки отрасли сталкиваются с некоторыми трудностями, в том числе из-за законодательных требований. Нет сомнений, что внедрить технологии для автоматизации трудоемких процессов – и даже полного отказа от них – можно только при взаимодействии всех заинтересованных сторон: авиакомпаний, аэропортов, государственных органов и поставщиков оборудования и ИТ-решений. Наш опыт внедрения технологий биометрической идентификации показывает, что тесное сотрудничество всех представителей отрасли позволяет достичь наилучших результатов».

SITA уже предоставляет решения для проверки личных данных путешественника (включая биометрическую идентификацию), позволяющие отказаться от ручных процессов. Эти решения, с одной стороны, улучшают пассажирский опыт, а с другой – позволяют авиакомпаниям и аэропортам отвечать нормативным требованиям государств и пограничных служб безопасности. Так, наибольшее распространение в мире получили киоски для самостоятельной регистрации пассажиров. Сегодня их использует уже 41% аэропортов, в то время как 74% – планируют внедрить технологию до конца 2021 года. Турникеты для самостоятельного выхода на посадку, использующие документы с биометрическими данными – такие как паспорт, тоже обещают стать отраслевым стандартом: 59% аэропортов и 63% авиакомпаний собираются применять их в следующие три года.

Исследование SITA показывает, что авиаиндустрия сталкивается с определенными вызовами при внедрении биометрической идентификации на разных этапах предполетных процедур. Более трети авиакомпаний считают основными проблемами интеграцию инструментов и технологий в работу аэропортов, а также отсутствие стандартов использования подобных технологий. У аэропортов похожая ситуация: 39% из них называют главной проблемой необходимость соответствовать требованиям законодательства.

Авиакомпании и аэропорты присматриваются и к новым технологиям, позволяющим управлять процессом идентификации пассажиров. Одна из них – блокчейн; 40% авиакомпаний и 36% аэропортов считают главным преимуществом этой технологии возможность ускорить процесс предполетного контроля – в частности, из-за сокращения количества проверок.

В целом, объем инвестиций в ИТ-технологии в авиаотрасли растет. Исследование SITA показывает, что вложения авиакомпаний в эту сферу в последние два года были стабильными, но прогнозы на 2018 год по операционным и капитальным затратам впечатляют: в этом году авиакомпании выделят на развитие ИТ-технологий 3,67% дохода, аэропорты – 5,69%.

Авиакомпании также инвестируют в новые технологии, которые могут дать им стратегические и операционные преимущества. Искусственный интеллект (AI) рассматривается как один из ключевых инструментов для совершенствования целого ряда бизнес-процессов. В проекты с искусственным интеллектом до 2021 года планируют инвестировать 84% авиакомпаний – в сравнении с 52%, согласно исследованию прошлого года. То же касается аэропортов: 61% воздушных гаваней будут развивать AI-проекты в следующие три года, в то время как в 2017 году их доля составляла 34%.

Несмотря на то, что в искусственный интеллект инвестируют и авиакомпании, и аэропорты, они делают это с разными целями. Авиалинии фокусируются на создании виртуальных ассистентов и чат-ботов: использовать эти сервисы к 2021 году планируют 85% компаний. Аэропорты же применяют или намерены применять AI-технологии для прогнозной аналитики, чтобы улучшить операционные показатели.

Барбара Далибар добавляет: «Очевидно, что будущее авиаиндустрии – за изменением подхода к перевозкам. Эффективность работы всех служб отрасли необходимо повышать, а пассажирские перевозки должны стать настолько безопасными и комфортными, насколько возможно. Это требует согласованной и сконцентрированной работы всех заинтересованных сторон, подлинного сотрудничества, и компания SITA абсолютно готова к нему».

SITA Air Transport IT Insights зарекомендовало себя как одно из главных глобальных аналитических исследований авиатранспортной индустрии. В этом году в нем приняли участие более 180 ИТ-директоров ведущих игроков рынка – представители 39% аэропортов мира и авиакомпаний, которые обслуживают 27% мирового пассажиропотока. Результаты 2018 года в очередной раз дают четкое представление о стратегиях развития ИТ-индустрии в ближайшем будущем.

Обзор SITA’s 2018 Air Transport IT Insights был опубликован сегодня и уже доступен на сайте SITA. Через несколько месяцев мы снабдим вас дополнительной информацией о результатах исследования.