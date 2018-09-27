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Uber выплатит $148 млн из-за сокрытия утечки данных клиентов

Четверг, 27 Сентября 2018 13:07
Uber выплатит $148 млн из-за сокрытия утечки данных клиентов Фото из открытых источников

Попытка скрыть утечку пользовательских данных будет стоить американскому такси-сервису Uber довольно недешево — по итогам судебного разбирательства, инициированного в рамках расследования факта утечки, "Убер" заплатит почти полторы сотни миллионов долларов.

 

Речь идет о ста сорока восьми миллионах долларов — именно такую сумму "Убер" должен заплатить для того, чтобы выполнить условия судебного соглашения об урегулировании коллективного иска, поданного властями всех американских штатов.

 

Кроме выплаты штрафа, руководству "Убера" придется предпринять целый ряд шагов, направленных на то, чтобы обезопасить компанию от утечек данных.

 

О том, что Uber в течение года с лишним утаивал утечку данных, стало известно в ноябре прошлого года. Хакерская атака, в результате которой киберзлоумышленники получили персональные данные клиентов Uber, произошла еще в октябре 2016-го. Хакеры, в частности, украли имена, электронные адреса и телефонные номера пятидесяти семи миллионов клиентов и водителей "Убера". Но руководство Uber не стало обращаться в правоохранительные органы, а выплатило хакерам сто тысяч долларов в качестве выкупа. Это решение, как видим, было ошибочным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Uber
 
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