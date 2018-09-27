Семилетний ребенок взломал обновленную iOS 12 для iPhone‍

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Появившиеся в "яблочной" операционной системе iOS 12 защитные функции, позволяющие родителям контролировать время, которое дети уделяют, например, мобильным играм, оказались уязвимыми даже перед семилетними "хакерами".

Пользователь портала Reddit, зарегистрированный под никнеймом PropellerGuy, рассказал удивительную историю о том, как его семилетнему сыну удалось "взломать" защитную функцию iOS 12 весьма простым способом.

"Я заметил, что ребенок играет со смартфоном гораздо дольше, чем разрешено функцией "Экранное время". Проверка показала, что мои предположения возникли не на пустом месте — как только у моего сына заканчивалось отведенное для игр время, он просто удалял защитное приложение, а затем устанавливал его вновь, чтобы я ничего не заметил", — рассказывает мужчина.

В общем, "защита" от чрезмерного использования смартфона, предложенная Apple, не выдерживает, как видим, никакой критики.

Финальный релиз новой версии мобильной ОС для "яблочных" девайсов, напомним, состоялся семнадцатого сентября. Большая часть нововведений iOS 12 связана с производительностью и оптимизациями.