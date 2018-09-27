«Билайн» и Huawei совершили первый в России голографический 5G-звонок‍

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Первый в Российской Федерации "голографический" звонок с использованием тестовой мобильной сети пятого поколения был осуществлен совместными усилиями компаний Huawei и "Билайн".

Уникальная демонстрация возможностей сетей 5G, как сообщают тематические средства массовой информации, была проведена при помощи очков "смешанной реальности". В тесте, кроме того, было задействовано серийное оборудование для 5G — в частности, базовая станция, доступная на коммерческой основе, а также абонентский терминал.

Скорость передачи данных, достигнутая в рамках демонстрации интересных возможностей сетей 5G, превысила два гигабита в секунду.

Благодаря очкам смешанной реальности можно видеть трехмерное изображение собеседника, то есть, создается эффект практически полного присутствия.

Кроме "голографических" звонков, высокие скорости передачи данных, достигаемые в сетях 5G, могут использоваться, например, для трансляции видео с 360-градусной камеры на VR-шлем. Соответствующую технологию продемонстрировал "Билайн".

Первая в мире коммерческая сеть 5G будет запущена уже через несколько дней — первенство будет принадлежать американскому оператору Verizon.