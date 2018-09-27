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Google отмечает 20-летие праздничным дудлом

Четверг, 27 Сентября 2018 09:14
Google отмечает 20-летие праздничным дудлом Фото из открытых источников

Праздничный "дудл" с шариками и цифрой 20 появился сегодня на главной странице поисковой системы Google не просто так — корпорация "Гугл" отмечает свое двадцатилетие.

 

За два десятка лет своего существования компания Google прошла довольно длинный путь — в самом начале это был классический "стартап в гараже", а теперь это огромный транснациональный холдинг, в значительной степени повлиявший на развитие глобального информационного пространства.

 

Одна только поисковая система Google каждый день обрабатывает около одного миллиарда пользовательских запросов, а ежедневный объем пользовательских данных составляет двадцать четыре петабайта.

 

Основатели "Гугл", Ларри Пейдж и Сергей Брин, впервые официально зарегистрировали свое детище четвертого января 1996-го, а уже к августу 2004-го акции компании стали торговаться на фондовом рынке.

 

Домен google.com был зарегистрирован пятнадцатого сентября 1997-го, так что не совсем понятно, почему двадцатилетие поисковика отмечается именно сегодня, двадцать седьмого сентября. Ответить на вопрос о точном дне рождения компании, кстати, не могут даже ее сотрудники.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Google
 
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