Флагманские смартфоны Samsung в РФ можно взять в лизинг‍

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Россияне смогут брать топовые смартфоны Samsung в лизинг — информацией об этом с изданием "Ведомости" поделилась Елена Кручинина, официальный представитель южнокорейского электронного концерна в Российской Федерации.

Ранее, как отметила Кручинина, в России фактически не было лизинговых программ для смартфонов, так что речь идет о довольно интересном предложении, которое, как уверены в "Самсунге", позволит в некоторой степени расширить российскую аудиторию флагманских девайсов компании.

"Клиент сможет рассчитываться за устройство каждый месяц, а через шесть или двенадцать месяцев можно обменять свой смартфон на новую модель. Если обмен осуществляется раньше, чем через год, или если клиент желает отказаться от лизинга, то придется заплатить 3900 рублей. Девайсы, состояние которых попадает в категорию "как новый", можно обменять бесплатно, а вот за сильно потрепанный гаджет придется доплатить. За отдельную плату в договор можно включить замену разбитого дисплея или задней панели", — уточняет Кручинина.

Объем упомянутой "отдельной платы" офпредставитель концерна Samsung, к сожалению, не уточнила.