Microsoft презентовала Office 2019 для Windows и Mac

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Официальные представители американской корпорации Microsoft сообщили о релизе нового офисного пакета Office 2019. Популярный пакет офисных программ был выпущен, как уточняется, в версиях для операционных систем Windows и Mac.

Обновленный офисный пакет Office 2019 предназначен для индивидуальных и корпоративных пользователей, которые не выполнили переход на активно продвигаемый сервис Office 365, апдейты для которого выпускаются каждый месяц.

В комплект поставки Microsoft Office 2019 входят новые версии программ Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Visio, Project, Publisher и Access.

Перечень изменений, как следует из пояснительной информации к релизу, поистине огромный — в Office 2019 вошли все обновления, которые получал пакет Office 365 в течение последних трех лет. В редакторе Word, например, появился т.н. "режим фокуса" и новый переводчик, в Excel были добавлены временные шкалы, диаграммы с картой и воронкообразные диаграммы, в PowerPoint теперь можно делать "кинематографические" презентации с трехмерными моделями, и так далее.

Обладатели корпоративной лицензии Office уже могут скачать новую версию пакета, а остальные пользователи получат доступ к обновлению в ближайшее время.