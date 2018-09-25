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Microsoft презентовала Office 2019 для Windows и Mac

Вторник, 25 Сентября 2018 12:10
Microsoft презентовала Office 2019 для Windows и Mac Фото из открытых источников

Официальные представители американской корпорации Microsoft сообщили о релизе нового офисного пакета Office 2019. Популярный пакет офисных программ был выпущен, как уточняется, в версиях для операционных систем Windows и Mac.

 

Обновленный офисный пакет Office 2019 предназначен для индивидуальных и корпоративных пользователей, которые не выполнили переход на активно продвигаемый сервис Office 365, апдейты для которого выпускаются каждый месяц.

 

В комплект поставки Microsoft Office 2019 входят новые версии программ Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Visio, Project, Publisher и Access.

 

Перечень изменений, как следует из пояснительной информации к релизу, поистине огромный — в Office 2019 вошли все обновления, которые получал пакет Office 365 в течение последних трех лет. В редакторе Word, например, появился т.н. "режим фокуса" и новый переводчик, в Excel были добавлены временные шкалы, диаграммы с картой и воронкообразные диаграммы, в PowerPoint теперь можно делать "кинематографические" презентации с трехмерными моделями, и так далее.

 

Обладатели корпоративной лицензии Office уже могут скачать новую версию пакета, а остальные пользователи получат доступ к обновлению в ближайшее время.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Office
 
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