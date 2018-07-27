Хакеры «заразили» троянами 200 тысяч пользователей

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Фейковые бухгалтерские сайты, созданные российскими хакерами, позволили киберзлоумышленникам "заразить" троянскими вирусами сотни тысяч человек, имеющих отношение к финансовому сектору.

По данным компании Group-IB, специалисты которой занимаются расследованием и предотвращением хакерских атак, три самых популярных ресурса созданной киберзлоумышленниками сети сайтов суммарно собрали двести тысяч посетителей.

"Хакеры сосредоточились на определенных группах пользователей — это, в частности, бухгалтеры, юристы, финансовые аналитики, и подобные специалисты. Именно на них рассчитана сеть фальшивых бухгалтерских сайтов, при помощи которой злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение", — говорят сотрудники Group-IB.

Атаки, осуществляемые хакерами при помощи банковских троянов, часто принимают весьма серьезный масштаб — говорят эксперты.

"Согласно нашей статистике, каждый день как минимум две компании становятся жертвами хакерских атак, которые проводятся при помощи подобного софта. В среднем каждая такая атака обходится компании-жертве более чем в один миллион рублей", — говорит Ярослав Каргалев, замглавы центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB.