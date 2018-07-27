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Автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber запустил OFD.RU

Пятница, 27 Июля 2018 12:42
Автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber запустил OFD.RU Фото из открытых источников

Возможности бесплатного чат-бота в Viber расширил оператор фискальных данных OFD.RU.

 

Предприниматели, использующие чат-бот для получения статистики продаж и контроля динамики выручки, теперь могут настроить автоматические уведомления самостоятельно. Система в соответствии с настройками будет в автоматическом режиме формировать нужные отчеты и отправлять их пользователю в указанное время.

 

Антон Румянцев, директор OFD.RU (https://www.viber.com/ofdru_bot), отметил, что новая функция позволяет предпринимателю значительно экономить время. Она будет удобна для тех клиентов оператора, которые хотят получать со своей торговой точки статистику продаж в определенное время.

 

Настроить доставку уведомлений придется только один раз, после чего пользователю не придется заходить в интерфейс чат-бота – отчет будет создаваться автоматически. Можно выбрать любой период, за который будет составлен отчет – день, неделю или месяц. При необходимости уведомление можно удалить и создать новое, поменяв настройки.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Viber
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