Google выпустила абсолютно новый браузер Chrome для смартфонов

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Шестьдесят восьмая сборка популярного интернет-обозревателя Google Chrome обзавелась не только привычным пакетом исправлений и мелких улучшений, но и новым дизайном — сообщают разработчики браузера.

Для того, чтобы оценить новую версию Хрома в полной мере, нужно обновиться до актуальной сборки, а затем проделать довольно хитрую манипуляцию. Необходимо, в частности, написать в адресной строке браузера "chrome://flags/#top-chrome-md" (без кавычек) и сменить вид интерфейса на "Refresh" (для ПК) или "Refresh Touchable" (для девайсов с тачскрином).

В результате внешний вид вашего браузера несколько преобразится — формы элементов интерфейса станут более округлыми, плюс, изменятся шрифты.

Мобильная версия Google Chrome была оптимизирована под популярные в последнее время экраны с аспектом 18:9. Тут, правда, есть одно маленькое "но" — владельцам смартфонов, работающих под управлением ОС Android, обновление пока не доступно, а ведь именно среди Android-девайсов и присутствуют устройства с вытянутыми экранами.

Среди прочих улучшений стоит отметить более продвинутую синхронизацию между десктопными и мобильными браузерами, работающими под общим аккаунтом, а также новые возможности по части блокировки рекламы.