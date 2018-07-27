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Google выпустила абсолютно новый браузер Chrome для смартфонов

Пятница, 27 Июля 2018 12:20
Google выпустила абсолютно новый браузер Chrome для смартфонов Фото из открытых источников

Шестьдесят восьмая сборка популярного интернет-обозревателя Google Chrome обзавелась не только привычным пакетом исправлений и мелких улучшений, но и новым дизайном — сообщают разработчики браузера.

 

Для того, чтобы оценить новую версию Хрома в полной мере, нужно обновиться до актуальной сборки, а затем проделать довольно хитрую манипуляцию. Необходимо, в частности, написать в адресной строке браузера "chrome://flags/#top-chrome-md" (без кавычек) и сменить вид интерфейса на "Refresh" (для ПК) или "Refresh Touchable" (для девайсов с тачскрином).

 

В результате внешний вид вашего браузера несколько преобразится — формы элементов интерфейса станут более округлыми, плюс, изменятся шрифты.

 

Мобильная версия Google Chrome была оптимизирована под популярные в последнее время экраны с аспектом 18:9. Тут, правда, есть одно маленькое "но" — владельцам смартфонов, работающих под управлением ОС Android, обновление пока не доступно, а ведь именно среди Android-девайсов и присутствуют устройства с вытянутыми экранами.

 

Среди прочих улучшений стоит отметить более продвинутую синхронизацию между десктопными и мобильными браузерами, работающими под общим аккаунтом, а также новые возможности по части блокировки рекламы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Google
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