Эксперты: Пользоваться смартфоном при его зарядке очень опасно

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Привычка не расставаться со смартфоном даже во время его зарядки может не только сыграть злую шутку с аккумуляторной батареей вашего девайса, но и стать причиной несчастного случая — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, ссылающийся на специалистов.

Последние, если что, настоятельно не рекомендуют пользоваться смартфонами во время зарядки. Это, безусловно, довольно непросто — заставить себя не брать смартфон в руки, когда он заряжается, однако все-таки необходимо.

Почему? Все дело в особенностях технологии, по которой производится большая часть аккумуляторов для смартфонов и другой портативной техники. В смартфонах применяются в основном литий-ионные батареи, которые всем хороши, кроме того, что их категорически нельзя перегревать.

Современные смартфоны, как вы знаете, могут весьма значительно греться и сами по себе, а во время зарядки (которую сейчас, для экономии времени, принято производить большим током) нагрев возрастает до совсем уж опасных для аккумуляторов величин.

Как итог — батарея вашего мобильного девайса может вздуться и прийти в негодность. И это еще "мягкий" сценарий, потому что в случае "жесткого", аккумулятор и вовсе может взорваться. В общем, помните об этом, когда решите начать пользоваться телефоном на зарядке.