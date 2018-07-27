MacBook сможет заряжать «яблочные» гаджеты без проводов

Интересный патент, закрепленный Американским бюро по регистрации патентных заявок и торговых марок за корпорацией Apple, описывает схему беспроводной передачи электрической энергии между "яблочными" девайсами.
Если патент не будет пылиться на полке (как бывает довольно часто) и получит реализацию, владельцы портативных компьютеров MacBook и планшетов iPad смогут использовать свои гаджеты для подзарядки смартфонов iPhone без проводов. Да, вы все поняли правильно — купертиновцы собираются начать встраивать беспроводные зарядки в "макбуки" и "айпэды".
Предполагается, что при помощи MacBook можно будет заряжать одновременно несколько девайсов. При этом, правда, лэптоп будет в значительной степени нагреваться, однако будем надеяться, что инженерам Apple удастся решить эту проблему.
"Яблоко" может начать встраивать зарядную катушку и в свои грядущие смартфоны линейки iPhone — таким образом последние смогут заряжать, например, "умные" часы Apple Watch.
В общем, будущее технологии беспроводной зарядки в версии от Apple выглядит довольно любопытно, так что подождем связанных с патентом анонсов.
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