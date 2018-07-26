Siri от Apple больше не самый тупой голосовой помощник

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Инженеры Apple, судя по всему, хорошо поработали над алгоритмами "яблочного" голосового ассистента Siri, который за последние месяцы научился понимать пользователей гораздо лучше, чем раньше.

Такой вывод сделали сотрудники компании Loup Ventures, протестировавшие популярные голосовые помощники и заметившие, что продукт от Apple стал значительно лучше.

"Если раньше Apple Siri можно было назвать самым "тупым" голосовым помощником, то теперь он совсем незначительно не дотягивает до лидера, которым остается Google Assistant", — говорят эксперты, задавшие разным голосовым ассистентам около восьми сотен вопросов.

Тест показал, что Google Assistant способен правильно интерпретировать обращение пользователя в восьмидесяти пяти с половиной процентах случаев, а Siri, соответственно, правильно понимает пользователя в семидесяти восьми с половиной процентах обращений.

Другие голосовые помощники, Alexa от Amazon и Cortana от Microsoft, понимают пользователя правильно значительно реже — в шестидесяти и пятидесяти процентах случаев. В общем, самым "умным" голосовым ассистентом продолжает оставаться Google Assistant, чуть менее "умной" является "Сири", а продукты от Amazon и Microsoft "умными" можно назвать только с натяжкой.