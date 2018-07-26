Компания Google придумала, как обойтись без паролей

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Электронный ключ Titan Security Key, созданный американской корпорацией Google, избавляет от необходимости помнить и вводить пароли. Миниатюрному USB-устройству был посвящен специальный материал на портале The Next Web.

По данным которого, стоимость электронного ключа от Google составляет около двадцати долларов США.

Что представляет собой устройство? Ну, это такой небольшой брелок, который, в зависимости от версии, может подключаться к компьютеру (или смартфону) через Bluetooth или при помощи USB-порта. Вы просто подключаете к своему устройству ключ Titan Security Key и девайс передает заранее сгенерированные пароли посредством защищенного соединения.

Владельцам Titan Security Key, как отмечают создатели электронного ключа, не нужно держать в своей памяти (или в памяти браузера) пароли, то есть, у хакеров не будет ни малейшей возможности их скомпрометировать. Ключ, правда, можно потерять, но это уже мелочи.

Девайс, как отмечается, предназначен в первую очередь для корпоративного сектора. Представители Google отмечают, что и так довольно невысокая стоимость устройства вероятнее всего будет снижена в будущем.