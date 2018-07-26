Новые iPhone будут медленнее Android-смартфонов в сетях 4G

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Судебное разбирательство, которое уже довольно давно тянется между Apple и Qualcomm, стало причиной отказа "яблочной" корпорации от использования 4G-модемов производства Qualcomm в грядущих обновленных айфонах, которые будут представлены осенью. Соответственно, новые смартфоны Apple iPhone будут уступать Android-девайсам в части скорости передачи данных.

При этом, в открытом доступе пока что нет достоверной информации о производителях модемов 4G, использованных в грядущих айфонах. Однако эксперты уверены, что купертиновцы в итоге остановились на решениях от Intel.

Последние, если что, уступают в скорости 4G-соединения продуктам Qualcomm. Это подтверждается результатами тестирования, которое накануне провели эксперты сайта Speedtest.com.

В тестах на скорость в сетях 4G интеловские модемы XMM 7480 и XMM 7360 продемонстрировали заметно худшие показатели, чем чипы от Qualcomm.

При некоторых сценариях взаимодействия с сетью 4G, разница составила впечатляющие шестьдесят процентов в пользу Qualcomm. И даже при откровенно плохом уровне сигнала, решения от Qualcomm оказались в среднем на двадцать процентов быстрее, чем модемы от Intel.