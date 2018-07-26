Четверг 26 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Новые iPhone будут медленнее Android-смартфонов в сетях 4G

Новые iPhone будут медленнее Android-смартфонов в сетях 4G

Четверг, 26 Июля 2018 12:34
Новые iPhone будут медленнее Android-смартфонов в сетях 4G Фото из открытых источников

Судебное разбирательство, которое уже довольно давно тянется между Apple и Qualcomm, стало причиной отказа "яблочной" корпорации от использования 4G-модемов производства Qualcomm в грядущих обновленных айфонах, которые будут представлены осенью. Соответственно, новые смартфоны Apple iPhone будут уступать Android-девайсам в части скорости передачи данных.

 

При этом, в открытом доступе пока что нет достоверной информации о производителях модемов 4G, использованных в грядущих айфонах. Однако эксперты уверены, что купертиновцы в итоге остановились на решениях от Intel.

 

Последние, если что, уступают в скорости 4G-соединения продуктам Qualcomm. Это подтверждается результатами тестирования, которое накануне провели эксперты сайта Speedtest.com.

 

В тестах на скорость в сетях 4G интеловские модемы XMM 7480 и XMM 7360 продемонстрировали заметно худшие показатели, чем чипы от Qualcomm.

 

При некоторых сценариях взаимодействия с сетью 4G, разница составила впечатляющие шестьдесят процентов в пользу Qualcomm. И даже при откровенно плохом уровне сигнала, решения от Qualcomm оказались в среднем на двадцать процентов быстрее, чем модемы от Intel.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone
Главное за сутки
Декларация Госдепа по Крыму - что она меняет в мировой политике? Декларация Госдепа по Крыму - что она меняет в мировой политике? Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал декларацию об официальном непризнании Вашингтоном Крымского полуострова в составе Российской Федерации. Сотрудники российского посольства в США ответили на заявление Госдепа. "Подобные декларации и заявления…
Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов в результате падения акций Facebook Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов в результате падения акций Facebook Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал беднее почти на семнадцать миллиардов американских долларов после того, как принадлежащие ему акции FB резко упали в цене на двадцать процентов. Об этом…
Белорусам и украинцам могут упростить получение российского гражданства Белорусам и украинцам могут упростить получение российского гражданства МВД РФ работает над законопроектом, которым предлагается освободить белорусов и "близких по менталитету к россиянам" украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России, сообщили РИА Новости в пресс-центре…
Читайте также
Светофоров больше не будет: учёные придумали, как победить пробки‍ Светофоров больше не будет: учёные придумали, как победить пробки‍ Регулирование дорожного движения при помощи светофоров — это, по словам ученых из Соединенных Штатов Америки, тотально устаревшая концепция, которой нет места в стремительном мире будущего. Инженеры из Питтсбурга предложили использовать…
Израильская компания показала дрон-камикадзе Израильская компания показала дрон-камикадзе Концепция камикадзе, разработанная японцами в годы Второй мировой войны, вышла на новый уровень с появлением беспилотных летательных аппаратов — теперь для того, чтобы атаковать цель своим самолетом, не обязательно сидеть…
В Disney виртуальных персонажей научили повторять позу человека В Disney виртуальных персонажей научили повторять позу человека Сотрудники исследовательской структуры Disney Research разработали мобильное приложение, которое может распознавать позу человека, сфотографированного камерой смартфона, и накладывать на фото виртуального персонажа, изображенного в такой же позе. Интересная разработка инженеров …
Тема дня
Как Америка показала ЕС, кто в мире хозяин Как Америка показала ЕС, кто в мире хозяин

Положение европейских государств выглядит все более плачевно, в сравнении с их позициями предыдущих ...

Фото
"Встреча вод" - невероятно место слияния рек "Встреча вод" - невероятно место слияния рек

Примерно в 10 километрах от бразильского города Манаус находится место известное как "Встреча Вод" (...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Даже в сказках, где всё возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая - это две разные Василисы.

Еще »
Самые популярные материалы
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.