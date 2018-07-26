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Испытана система прогноза рисков и опасных технических отказов на железной дороге

Четверг, 26 Июля 2018 11:17
Испытана система прогноза рисков и опасных технических отказов на железной дороге Фото из открытых источников

НА РЖД подводят итоги тестирования и практической проверки комплекса УРРАН. Система, прогнозирующая риски и опасные технические отказы, была разработана специалистами АО «НИИАС» и внедрена в путевое хозяйство Северной железной дороги, где ее «обкатывали» восемь лет. 

 

УРРАН (управление ресурсами, рисками и анализом надежности) составляет для руководителей РЖД диаграммы возможных отказов инфраструктуры или подвижного состава (анализ «дерева отказов») и диаграммы возможных последствий предполагаемых отказов («дерева событий), используя математические модели для изучения статистики технических отказов и данных поведения систем в прошлом.

 

За восемь лет тестовой эксплуатации на пилотном полигоне Северной железной дороги система подтвердила свою работоспособность. Сокращение прямых текущих расходов на содержание путевой инфраструктуры составило 51,827 млн. рублей. Снижение числа отказов, расходов на их ликвидацию и простой поездов привело к экономии 47,102 млн. рублей.

 

УРРАН, помимо прогнозирования, обладает инновационной функцией, позволяющей экономить бюджет. Система дает рекомендации о замене используемой детали или механизма с учетом времени, загруженности, статистики отказов и реального состояния техники. Подобного модуля, позволяющего сокращать прямые текущие расходы на содержание путевой инфраструктуры, в аналогичных иностранных системах нет. Кроме того, инженеры АО «НИИАС» включили в комплекс математические модели поведения человека, тем самым расширив круг технических задач и повысив уровень управления рисками.

 

Генеральный директор АО «НИИАС» Игорь Розенберг сообщил, что у руководителей разных уровней РЖД появился инструмент для принятия решений, который эффективно работает как в обычной обстановке, так и в критической, когда цена управленческих реакций особенно высока. 

 

С внедрением системы УРРАН на РЖД появилась математически выверенная возможность прогнозирования состояния объектов инфраструктуры в будущем, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе, заявил директор АО «НИИАС». Для принятия важных решений по оптимизации эксплуатационных расходов и рациональному инвестированию в объекты инфраструктур с учетом безопасности у руководителей РЖД появился реальный и эффективный инструмент.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости РЖД
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