Навыки оригами помогли создать самосборный складной квадрокоптер

Созданный инженерами из Швейцарии квадрокоптер, плечи которого складываются и самопроизвольно выпрямляются, является наглядной демонстрацией возможностей уникальной технологии, при разработке которой ученые вдохновлялись техникой оригами.
Речь идет об оригами-структуре, которая может выдерживать высокую нагрузку в определенных направлениях, однако вместе с тем, она может свободно складываться при нагрузке в других направлениях.
"Для того, чтобы создать такую структуру, мы задействовали композит из жестких и эластичных слоев. Свойства общей конструкции, при этом, зависят от организации слоев", — рассказывает сотрудник Федеральной политехнической школы Лозанны Дарио Флореано со страниц издания Science Robotics.
Оригами, как отмечается в статье, нередко становится источником вдохновения для инженеров, изобретающих какие-то необычные конструкции.
Разработка швейцарских ученых является довольно перспективной — на примере самосборного складывающегося дрона видно, что на ее основе можно создавать уникальные девайсы, которые, в частности, смогут выдерживать сильные воздействия без необратимых повреждений конструкции.
Положение европейских государств выглядит все более плачевно, в сравнении с их позициями предыдущих ...
Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему про...
Даже в сказках, где всё возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая - это две разные Василисы.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.