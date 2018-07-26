Навыки оригами помогли создать самосборный складной квадрокоптер

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Созданный инженерами из Швейцарии квадрокоптер, плечи которого складываются и самопроизвольно выпрямляются, является наглядной демонстрацией возможностей уникальной технологии, при разработке которой ученые вдохновлялись техникой оригами.

Речь идет об оригами-структуре, которая может выдерживать высокую нагрузку в определенных направлениях, однако вместе с тем, она может свободно складываться при нагрузке в других направлениях.

"Для того, чтобы создать такую структуру, мы задействовали композит из жестких и эластичных слоев. Свойства общей конструкции, при этом, зависят от организации слоев", — рассказывает сотрудник Федеральной политехнической школы Лозанны Дарио Флореано со страниц издания Science Robotics.

Оригами, как отмечается в статье, нередко становится источником вдохновения для инженеров, изобретающих какие-то необычные конструкции.

Разработка швейцарских ученых является довольно перспективной — на примере самосборного складывающегося дрона видно, что на ее основе можно создавать уникальные девайсы, которые, в частности, смогут выдерживать сильные воздействия без необратимых повреждений конструкции.