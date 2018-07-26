Раскрыто, почему YouTube работает в Chrome быстрее, чем в Mozilla

Фото из открытых источников

Пережив очередной редизайн, популярный видеосервис YouTube перестал "дружить" с браузерами Mozilla Firefox и Microsoft Edge — по данным портала 9to5google, в этих интернет-обозревателях "Ютуб" работает в среднем в пять раз медленнее, чем в Google Chrome.

Соответствующая информация подтверждается заявлением Криса Петерсона, руководителя по техническим программам компании Mozilla. Который отметил, что проблема появилась после того, как корпорация Google решила провести редизайн "Ютуба".

"Используемый в браузере Google Chrome программный интерфейс для передачи данных устарел, однако это не мешает "Гуглу" отдавать ему приоритет. В других браузерах от этого интерфейса уже давно отказались, поэтому YouTube и работает в них медленно. Но проблема, как стоит отметить, именно на стороне Google и YouTube", — говорит Петерсон.

Из слов специалиста выходит, что Google специально действует таким образом, чтобы YouTube работал быстро только в браузере Chrome. Попахивает очередным нарушением законов о свободной конкуренции — у корпорации Google, напомним, постоянно фиксируются проблемы с законом в этой плоскости.