Эксперты назвали самое уязвимое приложение для заказа еды

Эксперты из "Ростелекома", решившие проверить защищенность мобильных приложений для заказа еды, сделали неожиданный вывод — оказалось, что версии таких приложений для операционной системы iOS являются более уязвимыми для взлома, чем Android-приложения.
Самым уязвимым приложением, при этом, оказался софт от "Макдоналдса" — приложение, по словам специалистов, плохо защищено от хакерских атак как в версии для iOS, так и в Android-варианте.
"Мы подвергли анализу безопасности семнадцать приложений, предназначенных для заказа еды. Главный фактор, на который мы обращали внимание — сколько усилий нужно приложить хакеру, чтобы взломать софт и скомпрометировать пользовательские данные", — говорят сотрудники компании "Ростелеком-Solar", дочерней структуры государственного телекоммуникационного оператора.
Самым безопасным в итоге оказался софт от Pizza Hut, Black Star Burger и KFC, а самыми уязвимыми были признаны приложения от "Макдоналдса", Starbucks и "Якитории".
Обратить внимание на безопасность приложений для заказа еды специалисты решили после того, как в Сети появились сведения о скрытой записи видео в приложении Burger King.
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