«Бюджетный» смартфон iPhone задержится до октября

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Американская технологическая корпорация Apple представит новую линейку смартфонов iPhone в сентябре, однако айфон, который позиционируется как "бюджетный", может появиться в продаже лишь в октябре.

Соответствующий слух, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, распространил аналитик компании Morgan Stanley по имени Кэти Хуберти.

"Бюджетный" айфон, по словам Хуберти, появится на рынке не раньше октября, так что поклонникам "яблочной" продукции, которые намеревались приобрести самый доступный из новых айфонов, придется немного подождать.

Вообще, называть "бюджетным" устройство за семьсот американских долларов несколько странно, но к новому младшему айфону уже прикрепилось именно такое название. Речь, если что, идет о 6.1-дюймовом девайсе, у которого, как предполагается, будет LCD, а не OLED-экран, как у старших моделей. Еще одно упрощение — одна основная камера, а не две, как у флагманов.

В остальном все три новых айфона будут схожи — все грядущие смартфоны Apple получат процессор A12, технологию Face ID, а также безрамочный корпус. Теперь остается только дождаться официального анонса, который Apple традиционно осуществляет в сентябре.