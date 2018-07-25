Алгоритм подскажет, когда интернет-общение становится токсичным

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Приближенный к ИИ алгоритм, разработанный сотрудниками Корнеллского университета (Соединенные Штаты Америки), может отличить нормальную переписку от оскорбительной. Уникальная технология, как сообщает офсайт университета, поможет модераторам популярных сетевых ресурсов.

Для того, чтобы обучить нейронную сеть, которая лежит в основе "умного" алгоритма, исследователи применили базу данных проекта Wikipedia — Talk pages.

"Мы выбрали больше тысячи диалогов, которые начинались стандартно и вежливо. Затем мы вручную отделили вежливые фрагменты переписки от оскорбительных. Например, фразы вроде: "Пожалуйста поищи источники к этой статье" расценивались как вежливые, а реплики в стиле: "Твои источники не имеют никакого значения" классифицировались как грубые и токсичные", — рассказывают ученые.

В итоге у исследователей появилась обученная нейросеть, способная отличать вежливые диалоги от токсичных. Предполагается, что инструменты, подобные этому, будут широко применяться в Интернете будущего, освобождая человеческие ресурсы от рутинных операций, осуществляемых для поддержки порядка в сетевом общении.