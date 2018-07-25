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МТС и MEGOGO объединили ТВ и кино

Среда, 25 Июля 2018 13:38
МТС и MEGOGO объединили ТВ и кино Фото из открытых источников

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и крупнейший в мире видеосервис для русскоязычной аудитории MEGOGO запустили для пользователей мобильного ТВ новую контентную модель, которая позволит смотреть фильмы, сериалы и 130 телеканалов в высоком качестве, по сниженной вдвое стоимости и с безлимитным интернет-трафиком. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Клиенты МТС теперь могут смотреть телеканалы, популярные фильмы, мультфильмы и сериалы по единой подписке. Новая контентная модель «МТС ТВ» и MEGOGO включает в себя телепередачи и фильмовый контент по цене 20 рублей в сутки – это вдвое дешевле, если смотреть контент по отдельным подпискам. Оплачивать просмотр можно со счета телефона МТС, к одному аккаунту можно подключить до пяти устройств: смартфон, планшет, ноутбук, персональный компьютер и специальное приложение для Smart TV.

 

Пользователи приложения «МТС ТВ» теперь могут смотреть любой из восьми тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов в HD-качестве, а также 130 российских и зарубежных телеканалов, среди которых Eurosport, Disney, National Geographic и другие. Смотреть любимые сериалы и телепередачи можно на смартфоне и планшете – не оплачивая интернет-трафик, а также на компьютере и Smart TV. 

 

«Сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и продвижение легального контента – важная часть стратегии развития мобильного ТВ. Пользователи больше не хотят выбирать между телеканалами и фильмами, им удобнее получать полноценный качественный контент по единой подписке и не переплачивать. Мы рады обеспечить такую возможность вместе с нашими партнерами», — говорит директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

 

«Партнерство MEGOGO и МТС — это совместная работа, цель которой дать зрителю максимально удобный способ смотреть ТВ и кино в единой подписке. В прошлом году абоненты МТС ТВ получили возможность оценить каталог фильмов MEGOGO. Но мы не стоим на месте и наше новое предложение позволит значительно расширить аудиторию обоих сервисов, дав нашим клиентам большой выбор отличного видео и ТВ контента по хорошей цене с возможностью посуточной оплаты», — говорит генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости кино
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