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В Южной Корее создали уникальную компьютерную клавиатуру

Среда, 25 Июля 2018 10:36
В Южной Корее создали уникальную компьютерную клавиатуру Фото из открытых источников

Уникальную гибкую клавиатуру, которую можно смять практически как лист бумаги, разработали инженеры из Южной Кореи. Но необыкновенная гибкость — далеко не главная фишка клавиатуры — отмечают ее создатели.

 

В чем же тогда главная фишка? В искусственном интеллекте, которым обладает инновационный гаджет. Клавиатура выполнена по не имеющей аналогов технологии, в основе которой алгоритмы машинного обучения.

 

"Мы решили избавиться от сенсоров, которые применяют в обычных резиновых клавиатурах, и задействовать вместо них всю мощь искусственного интеллекта", — рассказывает профессор университета Сечжон, Сон Ки Сон.

 

По словам профессора, внутри изготовленной из силиконового каучука клавиатуры таится нейронная сеть, образованная массивом нанотрубок. Нейросеть отвечает за распознавание нажатий, которые пользователь производит по отдельным "клавишам", представляющим собой нарисованные на резине квадраты.

 

В общем, девайс, по словам южнокорейских ученых, явно опережает свое время, поэтому человечество, очевидно, пока еще не готово к подобным устройствам. Подождем лет десять, и тогда, вероятно, такие клавиатуры все-таки появятся в продаже.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости клавиатура
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