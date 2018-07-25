YouTube расширит возможности блогеров и зрителей новым разделом

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В мобильном приложении YouTube появится новый раздел, который расширит доступные видеоблогерам и их зрителям возможности. По данным портала CNet, ссылающегося на руководителя департамента YouTube по управлению продуктами, новый раздел получит название "Исследование".

Для того, чтобы перейти к новому разделу официального мобильного приложения YouTube, необходимо будет коснуться элемента интерфейса, который появится в нижней части стартовой страницы софта. "Исследование", как можно предположить по названию, позволит пользователям YouTube находить новый интересный контент.

"Алгоритм, на котором основан новый раздел, позволяет находить новые каналы. То есть, умный алгоритм сам подберет видеоролики, которые могут заинтересовать конкретно вас, а также рассортирует их по тематикам", — пишет CNet, отмечая, что новый раздел, по словам разработчиков YouTube, "расширит границы пользовательского опыта".

Не так давно, напомним, в мобильной версии сервиса YouTube появился долгожданный режим инкогнито, выполняющий те же функции, что и аналогичные режимы, присутствующие во всех современных браузерах.