«Система» заплатит $1 млн за технологию поиска потерявшихся людей

Акционерная финансовая корпорация "Система" объявляет о старте конкурса с призовым фондом в один миллион американских долларов, рассчитанного на разработчиков технологий для поиска потерявшихся людей.
Технологическое решение, которое предлагается создать участникам конкурса, должно позволять находить человека, у которого нет средства связи, в течение десяти часов. Поиск, при этом, должен осуществляться при любых погодных условиях и в любое время суток.
"Благотворительный фонд "Система", представляющий собой оператора социнвестиций корпорации Владимира Евтушенкова, заинтересован в создании поисковых технологий новой генерации, поэтому мы объявляем конкурс на один миллион долларов", — заявила Анна Янчевская, глава фонда.
Часть призового фонда, как отметила Янчевская, является грантовым финансированием, необходимым для того, чтобы участники конкурса могли превратить прототипы своих технологий в законченные и готовые для реального использования решения.
Проект уже заручился информационной поддержкой от Минкомсвязи, плюс, в нем участвуют эксперты из организаций "Лиза Алерт" и "Ангел", а также специалисты из лаборатории робототехники "Сбербанка". Об итогах проекта станет известно в ноябре.
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