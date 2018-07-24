IT-разработчики раскритиковали ФСБ

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Подготовленный Федеральной службой безопасности законопроект, появившийся после резонансного дела в отношении фермера, который купил GPS-трекер для отслеживания перемещений своей коровы, может представлять собой угрозу для отечественного рынка ПО — считают разработчики софта.

Дело в том, что предложенное специалистами ФСБ определение средств для скрытого получения информации может включать в себя и программное обеспечение, которое используется разработчиками софта для отслеживания взломов или получения данных для оказания техподдержки.

Если создание подобного ПО станет причиной для уголовного преследования, то и так подверженный пиратству рынок софта совсем захлебнется — уверены эксперты.

"Не только российские, но и зарубежные разработчики программного обеспечения используют для защиты своих программ специальные алгоритмы, которые отслеживают попытки взлома. Такие системы попадают под определение ПО для скрытного получения информации, которое предложили сотрудники ФСБ. То есть, программы для мониторинга взлома ПО, а также системы, применяемые для сбора технической информации, чтобы, например, оказывать поддержку пользователям, могут оказаться вне закона", — говорит Николай Комлев, председатель совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики.