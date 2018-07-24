Таксист снимал на камеру пьяных клиентов и подростков и выкладывал в Сеть

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Мужчину из Соединенных Штатов Америки, который подрабатывал таксистом в сервисах Uber и Lyft, заблокировали за стриминг. Таксист, как стало известно общественности, установил в салоне своего автомобиля камеру, при помощи которой снимал пассажиров без их ведома и транслировал видео в Сеть.

Трансляции таксиста Джейсона Гаржака из Сент-Луиса (Миссури) пользовались определенной популярностью — на сервисе Twitch, посредством которого вел свои стримы Гаржак, у него было больше пяти тысяч подписчиков.

Было — потому что аккаунт Гаржака на Twitch тоже заблокировали. Юристы, прокомментировавшие ситуацию, говорят, что законы штата Миссури не позволяют записывать и транслировать видео с людьми без их согласия, так что таксист не имел права так поступать.

Зачем вообще все это? Пользователи Twitch, которые смотрели стримы Джейсона Гаржака, говорят, что трансляции были довольно забавными — в салоне такси нередко оказывались интересные пассажиры, среди которых были и знаменитости локального масштаба. Плюс, в стримах часто появлялись пьяные клиенты, что тоже нравилось зрителям Twitch. Сам таксист считает, что не нарушал закон, когда вел свои стримы.