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Таксист снимал на камеру пьяных клиентов и подростков и выкладывал в Сеть

Вторник, 24 Июля 2018 13:28
Таксист снимал на камеру пьяных клиентов и подростков и выкладывал в Сеть Фото из открытых источников

Мужчину из Соединенных Штатов Америки, который подрабатывал таксистом в сервисах Uber и Lyft, заблокировали за стриминг. Таксист, как стало известно общественности, установил в салоне своего автомобиля камеру, при помощи которой снимал пассажиров без их ведома и транслировал видео в Сеть.

 

Трансляции таксиста Джейсона Гаржака из Сент-Луиса (Миссури) пользовались определенной популярностью — на сервисе Twitch, посредством которого вел свои стримы Гаржак, у него было больше пяти тысяч подписчиков.

 

Было — потому что аккаунт Гаржака на Twitch тоже заблокировали. Юристы, прокомментировавшие ситуацию, говорят, что законы штата Миссури не позволяют записывать и транслировать видео с людьми без их согласия, так что таксист не имел права так поступать.

 

Зачем вообще все это? Пользователи Twitch, которые смотрели стримы Джейсона Гаржака, говорят, что трансляции были довольно забавными — в салоне такси нередко оказывались интересные пассажиры, среди которых были и знаменитости локального масштаба. Плюс, в стримах часто появлялись пьяные клиенты, что тоже нравилось зрителям Twitch. Сам таксист считает, что не нарушал закон, когда вел свои стримы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости стримминг
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