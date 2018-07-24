В Британии из дирижабля сделают современный отель

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Аэрокосмическая компания Hybrid Air Vehicles, штаб-квартира которой расположена в Великобритании, представила проект роскошного пассажирского дирижабля, напоминающего в большей степени летающий отель, чем средство передвижения.

Принято считать, что дирижабли представляют собой тотально устаревший вид транспорта, место которого в музеях или на каких-то экзотических мероприятиях. Однако это, как утверждают специалисты компании Hybrid Air Vehicles, ошибочное мнение — современные технологии, применяемые в аэрокосмической индустрии, могут сделать дирижабли вновь востребованными.

Дирижабли, например, можно использовать для воздушной перевозки каких-то негабаритных грузов. И это далеко не единственный вариант их применения.

"Мы подумали, что на базе дирижабля можно сделать комфортабельный летающий отель класса люкс. И не просто подумали, а уже приступили к работе. В общем, готовьтесь к появлению уникального дирижабля Airlander 10, который станет настоящим королем своего класса транспорта", — говорят британские инженеры.

Особенное внимание, как отмечается, будет уделено дизайну роскошного дирижабля — за этот аспект отвечают сотрудники студии Design Q.